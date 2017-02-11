Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de, teröristlerin kış üslenmesi olarak kullandığı tespit edilen sığınağa düzenlenen operasyonda, 480 kilogram amonyum nitrat ile çeşitli giyim, yiyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü, bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca kent merkezi ve Pülümür ilçesine bağlı Kızılmescit mevkisinde operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonun, terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları saptanan sığınağa yönelik düzenlendiği ifade edilen açıklamada, sığınakta 480 kilogram amonyum nitrat, bir tüp, bir akü, 500 kilogram un, 100 kilogram şeker, 100 kilogram çay, çok sayıda tıbbi malzeme, kışlık giyecek ve yaşam malzemesi ele geçirildiği kaydedildi.