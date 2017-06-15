Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi

Tunceli'de Karşılar Jandarma Karakoluna teröristlerce açılan taciz ateşi üzerine operasyon başlatıldı.

Tunceli'de jandarma karakoluna teröristlerce taciz ateşinde bulunuldu.



Alınan bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığına, bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşi açıldı.



Mehmetçik'in anında karşılık vermesiyle terör örgütü mensupları ormanlık alana kaçtı.



Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı saldırının ardından teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldı.