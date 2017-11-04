Tunceli'de çok sayıda mühimmat bulundu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, güvenlik güçlerince harabe bir evde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dereova kırsalında arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Operasyonda harabe bir ev içerisinde RPG-7 roketatar, 4 RPG-7 anti-tank mühimmatı, bir anti-personel mühimmatı, 6 sevk fişeği, 2 el bombası, bir kalaşnikof piyade tüfeği, buna ait 5 şarjör ve 268 mühimmat, 150 biksi mühimmatı, 94 M-16 mühimmatı, 35 kilogram amonyum nitrat, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."



