Tunceli'de çatışma

Ovacık ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi amacıyla akşam saatlerinde Ovacık ilçesi kırsalında operasyon başlattı.



Sıcak temas sağlanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 terörist ölü ele geçirildi.



Teröristlerle birlikte birer adet kalaşnikof piyade tüfeği, kesin nişancı tüfeği ve Glock marka tabanca ile çok miktarda el bombası, sırt çantası ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.



Bölgede teröristlere yönelik operasyonun azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.