Tunceli'de çatışma: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon yapan güvenlik güçleri ile karşılaştıkları teröristler arasında sıcak temas sağlandı.



Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bölgede, teröristlere yönelik hava destekli operasyonun sürdüğü belirtildi.