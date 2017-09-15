Tunceli'de terör soruşturması: 4 kişi tutuklandı

Tunceli'de, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Evrensel gazetesi Tunceli muhabiri Kemal Ö'nün de bulunduğu 4 zanlı, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın bazı örgütlerle kurduğu sözde HBDH örgütünün Türkiye sorumlusu ve aynı zamanda PKK'nın sözde Tunceli batı karargah sorumlusu "Azat Çüngüş" kod adlı Gürbüz Topçu'nun yaralı, MLKP terör örgütünün Türkiye silahlı kanat sorumlusu "Alişer" kod adlı Hüseyin Akçiçek ve PKK'lı "Artes" kod adlı Oğuz Aksu'nun ölü ele geçirilmesinin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



Teröristlerin Tunceli kırsalından Nuhak ilçesine karayolu ile götürüldüğü gerekçesiyle soruşturmayı genişleten başsavcılık, aralarında Kemal Ö'nün de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü ve jandarma komutanlığındaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet savcısına ifade vermeyi reddeden zanlılar, tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine gönderildi.



Kemal Ö. ve diğer 3 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.