Tunceli'de 2 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Aşağışavaliler mevkisinde 2 DHKP/C'li teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Aşağışavaliler mevkisinde güvenlik güçlerince arama tarama faaliyetine devam edildiği belirtildi.

Bir grup terör örgütü mensubu ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, 2 DHKP/C mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "Bölgede devam eden arama tarama faaliyetinde 3 kaleşnikof piyade tüfeği, bir tabanca şarjörü ve çeşitli dijital malzemeler ele geçirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.