Tunceli-Pülümür karayolu tır ve kamyon geçişlerine kapatıldı

Tunceli-Pülümür karayolunda güvenlik nedeniyle bazı araçların geçişlerinde düzenleme yapıldı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, son zamanlarda artan terör olaylarının önlenebilmesi, il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamının korunması amacıyla emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu kapsamda, Tunceli-Pülümür karayolu, Erzincan'dan Tunceli'nin Pülümür ilçesine, yine il merkezinden Nazımiye ve Pülümür ilçelerine gitmek isteyen tır ile kamyonların geçişine açıktır. Bunun dışında Tunceli-Pülümür karayolu tüm tır ve kamyonların geçişine 24 Haziran saat 00.01'den itibaren iki yönlü kapatılmıştır. Ayrıca karayolu, tır ve kamyonlar hariç diğer tüm araçların geçişine her iki yönlü olarak açıktır. Vatandaşlarımızın ikinci bir açıklamaya kadar alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur."