Tunceli doğalgaza kavuşuyor

Tunceli'nin gelecek yıl doğalgaza kavuşturulması için yapılacak çalışmalar için yüklenici firma ile protokol imzalandı.

Tunceli'nin gelecek yıl doğalgaza kavuşturulması için yapılacak çalışmalar için yüklenici firma Akmercan Şirketler Grubu Müdürü Yunus Keskin ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel arasında protokol imzalandı.



Tunceli Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki imza töreninde konuşan Vali Sonel, Tunceli'ye doğalgaz getirecek yatırım protokolünü imzalamış olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, protokol ile kentin doğalgaza kavuşması için ilgili firmanın 5 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.



Kentin gelecek yıl doğalgaza kavuşacağını bildiren Sonel, şöyle konuştu:



"2018'in kışında inşallah Tunceli'de doğalgaz verilmiş olacak. İlk etapta üniversite ve Atatürk Mahallesi'nde çalışmalar başlayacak. Bu çalışmalar daha sonra diğer mahallelerimizde devam edecek. Yaklaşık 15 bin aboneye ulaşmış olacağız. Bu doğalgaz dağıtım çalışmaları esnasında sokaklarımızda kazılar olacak, sokakların tekrar güzel hale getirilmesi belediyemizce yaptırılacak. Doğalgazın Tuncelimize, yöremize ve yöremizin güzel insanlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum."



Sonel, hem valilik hem de belediye olarak doğalgaz çalışmalarına destek olacaklarını sözlerine ekledi.



Yunus Keskin de doğalgaz için altyapı çalışmalarının başlaması amacıyla protokol imzaladıklarını anlatarak, Akmercan Şirketler Grubu olarak Tunceli'ye doğalgaz sağlanmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) düzenlediği ihaleyi Aralık 2016'da kazandıklarını anımsattı.



Konuşmaların ardından, söz konusu doğalgaz çalışmalarının yapılabilmesi için Keskin ile Sonel arasında protokol imzalandı.