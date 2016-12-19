Tunca Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu

Edirne'de, Tunca Nehri'nin bazı kısımları buz tuttu.

Sıcaklığın gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Edirne'de, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.



Tunca Nehri'nin Evliya Kasımpaşa Camisi civarındaki kesimleri büyük oranda buz tuttu. Nehrin bazı kısımlarından da buz tabakaları aktı.



Öte yandan, vatandaşlar, sabah araçlarında biriken kırağının çözülmesi için uzun süre çaba sarf etti.



Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 7 dereceye kadar çıkacak. Gece ise sıfırın altına 10 dereceye düşecek.

Kaynak: AA