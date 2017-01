TÜMSİAD'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına tepki

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye kararını değerlendirdi.

Yaşar Doğan, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye kararına ilişkin, "Not düşürülmeye anlam ve mana vermiyoruz. Yanlı ve taraflı diye düşünüyorum. Çok da itibar etmiyoruz." dedi.



Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otelde, "TÜMSİAD 9. Genel İstişare Kurulu"nun gala yemeği düzenlendi. Programa katılan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinden gelen yönetim kurulu üyeleri ve başkanlarıyla yeni Türkiye'nin yeni projelerini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.



Yapacakları projeleri, şube çalışmalarını görüştüklerini anlatan Doğan, "Alınan kararlar üzerine projeler gerçekleştirdik. İnşallah sahaya döndüğünde arkadaşlarımız bunları gerçekleştireceğiz. Yeni yapılandırma ve oluşumlarla da ekonomik yapıları baz alarak çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarla da daha başarılı ve efektif sonuçlar almayı bekliyoruz." diye konuştu.



Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye notunu değerlendiren Doğan, 15 Temmuz'da başarılamayanın, bugün ekonomik yaptırımlarla yapılmaya çalışıldığını söyledi.



Doğan, bu tarz notlarla Türkiye'ye bir şeyi dayatmaya çalışan gruplara itibar etmediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"İşin açıkçası bu tarz kurulların çok sahi olmadığını biliyoruz. Verilen notları, yatırımların Türkiye'ye gelmemesi, yatırımların devam etmemesi olarak algılıyoruz. Türkiye'deki projelerin görülmemesini yanlı ve taraflı görüyoruz. Oysa Türkiye'de ciddi projelere imza atılıyor ve bunlar devam ediyor. Örneğin daha geçen Afrika'dan geldiğimizde burada birtakım yabancı iş adamlarıyla projeler yapıldı. Ayrıca mali disiplinden de taviz vermeyen hükümetimiz var. Not düşürülmeye anlam ve mana vermiyoruz. Yanlı ve taraflı diye düşünüyorum. Çok da itibar etmiyoruz."



- "CAZİBE MERKEZİYİZ"



Türk ekonomisini değerlendirirken dünyada yaşanan global krizin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Doğan, ABD'de Trump'dan sonra ne olacağı teorilerinin geliştirildiğini dile getirdi. Türkiye'nin güvenli liman olgusunun önemli bir konu olduğunu kaydeden Doğan, "Türk ekonomisi geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda çok efektif geçmedi ancak baktığımızda biraz daha yukarı çıkacağını gösteriyor." dedi.



Uzakdoğu ve Ortadoğu'da Türkiye'ye ciddi şekilde yatırımcıların geldiğine dikkati çeken Doğan, bunun cazibe merkezi olduklarının göstergesi olduğunu söyledi.



Doğan, hükümetin yeni yatırım paketlerine de değinerek, "Yeni paketler çok önemli ve önemsiyoruz. Bilhassa biz küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yaklaşık 14 bin üyemiz var. Türkiye'nin her yerinde varız. Burada bize yönelik uygulamalar olacak. Üretimimizi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.



- "TÜRK LİRASINA DÖNMEMİZ GEREKİYOR"



Yastık altındaki para, altın ve dövizin sermayeye katılması gerektiğini ifade eden Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu iyi anlattığını, bu durumun iç piyasaya, yatırıma ve yatırımcıya dönmesi gerektiğini vurguladı.



Doğan, döviz konusunda yaşanan gelişmelerin ellerinde olmayan bir değişim olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Burada küresel sermayenin birtakım uygulamaları var. Bizim dövizden Türk lirasına dönmemiz gerekiyor. Kendi iç dinamiklerimizi, komşular arasında ticareti, milli parayla yapmamız gerekiyor. Biz iş adamları olarak ticaret ve ithalatı milli para birimleriyle yapmayı düşünüyoruz. Bakanlığın birtakım uygulamaları da oluşmaya başladı. Bu içeride daha fazla bir dinamik oluşturacak. Döviz rezervleriyle ilgili halk ilk günden beri, 15 Temmuz'dan beri çeşitli kampanyalarla oluşumlarını, duruşlarını gösterdiler, anlattılar. Hep beraber dövizimizi de bozduk. 'Devletimizin milletimizin yanındayız' dedik. Dolaysıyla yastık altındaki paranın ekonomiye katılması gerek."



Doğan, konuşmasının ardından otelde kurulan Kızılay’ın kan bağış noktasına giderek kan verdi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 500 iş adamının bulunduğu kurulun gala yemeğine AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da katıldı.