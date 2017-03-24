TÜMSİAD'dan bir ayda 5 bin istihdam

TÜMSİAD Başkanı Doğan, "Bir ay önce belirlemiş olduğumuz 5 bin istihdam hedefini, şu anda tutturduk." dedi.

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, bir ay önce belirlemiş oldukları 5 bin istihdam hedefini tutturduklarını bildirdi.



TÜMSİAD'an yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" konulu konferansta, istihdam seferberliğinde gelinen nokta ve yapılan çalışmalar ele alındı.



Konferansın açılışında konuşan TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, bir ay önce belirlenen 5 bin istihdam hedeflerini şu an tutturduklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Tarihi referanduma sayılı günler kaldı. İstihdam konusu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonominin en önemli yapı taşlarından biridir. Ülkemiz, artan genç ve dinamik nüfusa sahiptir. Bu, ülkemizin gelişmesi anlamında bizlere bir fırsat sunmaktadır. Ancak bu dinamik nüfus potansiyelimizi, üreten bir ekonomik yapı içerisinde değerlendiremezsek bu fırsat maalesef işsizlik ve hedeflerden sapmayı da beraberinde getirir. Hükümetimiz potansiyeli fırsata dönüştürmek için çeşitli projeler üzerinde çalışmakta ve hayata geçirmektedir.



TÜMSİAD olarak bir ay önce belirlemiş olduğumuz 5 bin istihdam hedefini şu anda tutturduk. Aynı inançla çalışmalarımızı arttırarak devam ediyoruz."