TÜMSİAD referandum kararını açıkladı

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, "Hantal devlet yapısından kurtulmak, ülkeyi yönetmenin iki dönemle sınırlandırılarak tek adamlığa son verileceği için 'evet' diyoruz." dedi.

Haliç Kongre Merkezinde yapılan basın açıklamasına Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan'ın yanı sıra Semerkand Vakıf Başkanı Mustafa Bahadıroğlu, Beşir Derneği Başkanı Cevdet Şanlı, Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇ-KON) Başkanı Ahmet Sözbilir, Mostar Gençlik Federasyonu Başkanı Muhammet Raşit Güngör ve Uluslararası Kardeşlik Barış ve Ahlak Derneği (UKBA-DER) Başkan Yardımcısı İlhan Bölükbaşı katıldı.



Açıklamayı okuyan Doğan, güçlü duruşunu sürdüren Türkiye'nin artık yeni anayasa ve yönetim sistemiyle gelişme ve büyümesini arttırarak devam etme kararlılığında olduğunu aktardı.



Doğan, şunları kaydetti:



"Burada ortak bildiriyi paylaşan kardeş sivil toplum kuruluşları olarak konuya millet penceresinden bakarak yaptığımız değerlendirmeye göre anayasa değişikliği paketinin, ülkemizin istikrarlı bir siyasi ve ekonomik yapıya kavuşmasının önünü açacağına, yürütmenin işlerliğini hızlandıracağına ve artıracağına, yürütmeyi daha etkin ve hesap verebilir bir sisteme kavuşturacağına, artık koalisyonlara mahkum olunmayacağına, ülke sorunları karşısında milletin temsilcilerinin elini kolunu bağlayan zincirleri kıracağına inanıyoruz. Ekonomik istikrar için, büyük yatırımların devamı için, mazlum coğrafyalara uzatılan şefkat eli için, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bozulması için, koalisyonlara mahkum olmamak için, hantal devlet yapısından kurtulmak için, ülkeyi yönetmenin iki dönemle sınırlandırılarak tek adamlığa son verileceği için 'evet' diyoruz."