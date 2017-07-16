Tüm hastalıkların devası, antioksidan deposu 'vişne'

Kanser, şeker hastalığı, obezite ve kalp rahatsızlıklarına iyi gelen vişne, sıcak havalarda serinlik hissi oluşturarak vücudu rahatlatıyor.





Kırmızı meyvelerden biri olan vişne, meyve ve sebzelerde antosiyaninler olarak bilinen antioksidan fitokimyasallar açısından zengindir. Bu fitokimyasallar vişneye parlak, kırmızı rengi vermektedir. Bu antosiyaninler özellikle sağlık kan dolaşımı için faydalıdır.



Bu şifalı meyve, latince adının cerasus olmasından dolayı çok eski zamanlarda kerasus olarak da anılırdı. Tabii yörelere göre farklı isimler ile adlandırılabilir. Sağlık için faydaları da oldukça fazladır. İşte vişne faydalarından bazıları:



-Yaşlanma karşıtı bir meyvedir. Anti ageing özelliği vardır. Genç kalmanın sırları bu şifalı meyvede saklıdır.



-Bağışıklık sistemini güçlendirir.



-Göz için de büyük fayda sağlar.



-İyi bir A ve C vitamini kaynağıdır.



-Kalsiyum, demir ve fosfor gibi mineralleri içerir.



-Kabakulak, su çiçeği ve kızamık gibi hastalıklara yakalanma riskini de azaltır.



-Sinir sistemini de düzenleyici etkisi vardır.



-Kalp dostudur, kalp sağlığı için büyük fayda sağlar.



-Kansere karşı da koruma sağlar. Özellikle prostat ve kolon kanserine karşı koruma sağlar.



-Saçlarınızın dökülmesinden mi yakınıyorsunuz? Bu leziz meyve saçların dökülmesini de engeller.



-Uykusuzluğa karşı da faydalıdır.



-İyi bir antioksidandır.



-Sindirim sistemine de fayda sağlar. Kabızlık sorununu giderici etkisi vardır.



-Kanser hücrelerinin büyümesini engeller.



-Bakterilerden ve mantarlardan korur.



-Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı da önleyici etkisi vardır.



-Boşaltım sistemine de fayda sağlar. Bağırsakları hastalıklara karşı korur.



-Parkinson hastalığına karşı da koruma sağlar.



-Beyin ve sinir sistemi için oldukça yararlıdır. Beyin fonksiyonlarını geliştirir.



-Beyine fayda sağlaması sebebiyle alzheimer hastalığına karşı da koruma sağlar. Unutkanlığa karşı etkilidir.



-Damar sertleşmesine karşı da yarar sağlar.



-Depresyona, strese karşı da faydalıdır.



-Lif içeriği yüksektir.



-Kalp atışlarını düzenler, kalp hastalıklarına karşı korur. Bunun sonucunda kalp krizi riskini de azaltır.