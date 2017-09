Tüm engelleri kaldırarak Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'den Çin'e tarım ürünleri ihracatının önündeki engellerin kalktığını belirterek, "Tüm engelleri kaldırarak, Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz." dedi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından, TOBB'un desteğiyle ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Yöresel Ürünler Fuarı'nın (YÖREX) açılışı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Mesut Kocagöz, ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, YÖREX'e katılımcı sayısının ve fuarın kalitesinin yıldan yıla arttığını söyledi.



Fuarı uluslararası niteliğe kavuşturmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, "Uluslararası fuar olması demek dünyanın her yerinden firmaların gelip, burada stant açması demek değildir. Uluslararası fuar olması demek, Türkiye'nin her yerinden burada sergilenen ürünlerin dünyanın her yerine pazarlanması demektir. Elbette KKTC'den ve bazı kardeş ülkelerden de stantlar gelip, kurulabilir. Bunu yapabilmek için dünyanın her yerinden alım heyetleriyle üreticilerimizi ve ürünlerimizi buluşturmamız lazım." diye konuştu.



"ÇİN'E TARIM ÜRÜNLERİMİZİN İHRACATININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKIYOR"



YÖREX'in de uluslararası boyuta taşınması için bakanlık olarak elinden geleni yapacağını ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



"Tarım ürünlerinin yurt dışına ihracatında da ciddi artış var. Antalya'daki, Türkiye'deki rakamlar ortada. Demek ki bir taraftan kalite, üretim artıyor, bir taraftan coğrafi işaret dahil markalaşma süreci hızlı şekilde devam ediyor. Üreticilerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Artık Çin'e tarım ürünlerimizin ihracatının önündeki engeller kalkıyor. Bu sene, kiraz mevsiminin sonuna doğru kiraz ürünleriyle ilgili engeller kalktı. Şimdi bazı meyvelerle ve süt ürünleriyle ilgili engeller de kalkıyor. Tüm engelleri kaldırarak, Çin gibi büyük bir piyasaya giriyoruz. Özellikle bu ürünlerin, yani kiraz gibi benzeri ürünlerin Türkiye'de üretiminin artırılmasında fayda var. Burdur ve Ispartamıza güzel haberi vermek istedim."



"DIŞ POLİTİKADA DOSTUN SAYISINI ARTIRMAK ÖNEMLİ"



Dış politikayla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Dış politikada dostun sayısını artırmak, düşmanın sayısını azaltmak önemlidir. Elbette tüm dünyada söz sahibi olmak her ülkenin hayalidir. Biz de Türkiye olarak son 15 yılda bunu başardık, başarıyoruz." dedi.



Dün 2 Pakistan ve Katar Dışişleri Bakanlarını ağırladığını, yarın Fransa ve Kuveyt Dışişleri Bakanlarını misafir edeceklerini, cuma günü de Katar Emiri'nin geleceğini belirten Çavuşoğlu, "İki gün sonra New York'a gidiyoruz, Genel Kurulda yoğun temaslarımız olacak. Türkiye'nin sesini her yerde olduğu gibi orada da Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber duyuracağız." diye konuştu.