Trump’tan bir tehlikeli açıklama daha: dünyayı çığrından çıkaracak

ABD Başkanı Trump ülkesine yönelik ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getiren yasayı onayladı. Böylece ticaret savaşlarını resmen başlatan Trump farklı metallerin de yasaya dahil edilebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump bir süredir duyurusunu yaptığı ithal çelik ve alüminyumda yönelik ek gümrük vergilerine yönelik planını perşembe akşamı imzalayarak resmen yürürlüğe koydu.

Böylece ABD’ye ithal edilecek çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacak. Trump bu kararıyla sadece yasayı imzalamakla kalmadı aynı zamanda küresel ticaret savaşlarını da resmen başlatmış oldu.

Ekonomi savaşlarını başlatan kararın ardından Turmp bir adım daha ileri giderek farklı metallerin de yasaya dahil edilebileceğini söyledi

Gazete Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre, Beyaz Saray’da bir grup metal işçisinin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, “Bugün aldığım kararla Amerika’nın ulusal güvenliğini yabancı çelik ithalatına karşı savundum. Çelik çeliktir, çelik yoksa ülkenizde yoktur” diye konuştu.

Trump ABD’li şirketlerin artık Amerikan çeliği ile inşaat yapıp silah üreteceğine işaret ederek, “Ticaret ortaklarımız bizi uzun yıllardır kullanıyordu. Ama bu durumu bugün aldığım kararla bitiriyorum” dedi.

15 GÜNLÜK GERİ SAYIM BAŞLADI

Başkan Trump’ın duyurusunu yaptığı yasanın 15 gün içerisinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu süre içerisinde Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) görüşmeleri kapsamında ABD çıkarına bir sonuç çıkması halinde Meksika ve Kanada’nın söz konusu yaptırımlardan muaf tutulacağı belirtiliyor.

Görüşmelerden ABD lehine bir sonuç çıkmaması halinde ise bu iki ülke de vergi sınırlamasına dahil edilecek.

Trump yaptığı açıklamada demir ve çelik için uygulanan ek vergi yasasının diğer metaller için de gündeme gelebileceğini belirterek, “Başka ülkelerin ürünleri bizim ekonomimizi tehdit etmediği sürece ABD’ye istediklerini ihraç edebilirler.

Ancak bundan sonra bize kim, hangi ürün grubunda ne kadar gümrük vergisi uygularsa aynı oranda biz de onlara vergi uygulayacağız” dedi

BİZE KARŞI ADİL OLUN

Trump konuşması süresince sürekli adil ticarete vurgu yaparak, yeni vergi düzenlemesinde ABD’ye ticarette adil davranan ülkelere muafiyet sağlama teklifinde bulundu.

Trump, ABD’nin 9 ay süren soruşturma sonucunda çelik ve alüminyuma getirmeye karar verdiği gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık olduğunu belirtirken, “ABD, spesifik ülkelerle, ürünlerinin artık ulusal güvenliğimizi tehdit etmediği konusunda anlaşabilmek şartıyla gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık kalmayı sürdürecek” dedi.

Trump’ın açıklamalarının ardından başta US Steel olmak üzere ABD’li çelik devlerinin tamamının hisselerinde sert düşüşler yaşandı.

Düşüşe neden olarak ABD’ye büyük oranda çelik satan Kanada ve Meksika’nın geçici süreyle de olsa yeni getirilen ek gümrük vergisinin dışında tutulması gösterildi.

Çin’in 1 aylık çelik üretimini biz ancak 1 yılda yapabiliyoruz’

Çeliğiniz yoksa ülkeniz de yoktur. Artık gemilerimizi uçaklarımızı kendi metallerimizle yapacağız.

Ticaret ortaklarımız bizi uzun yıllardır kullanıyordu. Ama bu durum bugün bitecek. ‘Amerikan üretimi metaller alın’ yeni mesajımız bu.

Çin’in 1 aylık çelik üretimi bizim 1 yıllık üretimimizi aşıyor. Tamamen onların üretimine bağımlı kaldık.

40-50 yıl önce her köşede ABD’li bir çelik üreticisi vardı ve biz kimseye muhtaç değildik. Bu fabrikalar geri gelecek.

Çin karşısındaki ticaret açığımız her yıl 500 milyar dolar seviyesinde. Öyle veya böyle bu açığı mutlaka azaltacağız.

Bundan böyle bize kim ne kadar vergi kesiyorsa biz de onlara aynı oranda vergi ödeteceğiz.

ABD, spesifik ülkelerle, ürünlerinin artık ulusal güvenliğimizi tehdit etmediği konusunda anlaşabilmek şartıyla gümrük tarifelerini değiştirmeye ve kaldırmaya açık kalmayı sürdürecek.

Dost ülkeler birbirine nasıl böyle davranır?

AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Avrupa Birliği’nin ABD’nin yakın bir müttefiki olduğunu ve ABD’nin metaller için yeni gümrük vergilerinden muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Malmström, yaptığı açıklamada, “ABD’nin yakın bir müttefiki olarak AB’nin Trump’ın açıkladığı bu tedbirlerden muaf tutulması gerektiği görüşündeyiz.

Bu konuda önümüzdeki günlerde daha fazla netlik elde etmeye çalışacağız” dedi. Yetkililer alınan kararların öncelikli olarak Kanada, Japonya, Güney Kore ve AB ülkeleri gibi ABD’nin müttefiklerini vuracağına işaret ederek dost ve düşmanın ayırt edilemez hale geldiğini belirtti.

Kaynak: gazete habertürk