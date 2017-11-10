Tüketicinin dizel otomobile ilgisi artarak devam ediyor

Dizel otomobillerin sayısı Eylül 2017 sonu itibarıyla 4 milyonu geçerek, trafiğe kayıtlı otomobiller arasında yüzde 34,9'luk paya ulaştı.

Dizel otomobillerin sayısı Eylül 2017 sonu itibarıyla 4 milyonu aştı, bu araçların trafiğe kayıtlı otomobiller arasındaki oranı da yüzde 34,9'a çıktı.



Trafiğe kayıtlı araç sayısı eylül sonu itibarıyla 21 milyon 940 bin 757'ye ulaştı. Bu taşıtların yüzde 54'ünü otomobiller oluşturdu.



Otomobiller içinde benzinli araçların oranı Eylül 2017 itibarıyla yüzde 26,1 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu oran geçen yılın sonunda yüzde 26,8 düzeyindeydi. Benzinli otomobillerin sayısı 5 yıl önce 2 milyon 929 bin 216 iken Eylül 2017 sonu itibarıyla 3 milyon 89 bin 591 oldu.



LPG'li otomobillerin sayısı da söz konusu dönemler itibarıyla 4 milyon 439 bin 631 adetten, 4 milyon 574 bin 376 adede çıktı ancak bu araçların toplam otomobiller içindeki payı yüzde 39,2'den yüzde 38,6'ya geriledi.



Tüketicilerin benzinli ve LPG'li otomobil tercihindeki bu gerilemeye karşın, dizel araçların sayısı ve oranı hızla arttı.



Dizel araçların 2016 sonunda toplam motorlu taşıtlar içinde yüzde 33,6 olan payı, bu yıl eylül sonu itibarıyla yüzde 34,9'a yükseldi. 2016 yılında trafikte 3 milyon 803 bin 772 adet dizel araç varken eylül sonunda bu rakam 4 milyon 139 bin 491'e ulaştı. Böylece benzinli otomobilleri sayı bakımından 2014'te geride bırakan dizel otomobiller, LPG'li otomobillerle farkı da kapatmaya başladı.



HİBRİT VE ELEKTRİKLİ ARAÇLARA YÖNELİM



Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, son yıllarda, dizel yakıtlı ve otomatik vitesli araçların daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Son dönemde petrol fiyatlarının artması otomobil kullanıcılarını yakıt tüketimi daha az dizel araçlara yöneltti. Ayrıca 2. el araba satışında benzinlilerin değer kaybı daha fazla oluyor ama dizel arabada olmuyor." dedi.



Dünyada ise benzinli ve dizel araçlar yerine hibrit ve elektrikli araçlara yönelim olduğuna işaret eden Erkoç, İngiltere ve Fransa'nın, karbon emisyonu ve kirliliği azaltmak amacıyla 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklama planını açıkladığını hatırlattı.



Erkoç, "Dizel ve benzinli araçların üretiminden vazgeçilmesi, hibrit ve elektrikli otomobillerin dünya genelinde giderek daha fazla üretilip satılması, bu araçların pazar payını hızla yükseltecek. Bundan sonra Türkiye'de üretilecek arabalar da ağırlıkla hibrit ve elektrikli olacak." diye konuştu.



