TÜGVA'dan "Türkiye için evet" yürüyüşü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ ve Bingöl'de "Türkiye için evet yürüyüşü" düzenlendi.

TÜGVA Batman Temsilciliğince Turgut Özal Bulvarı üzerinde düzenlenen etkinliğe, 100'ü aşkın sivil toplum kuruluşu destek verdi.



TÜGVA Batman Şube Sözcüsü Edip Süleymanoğlu, milletin kaderini tayin edileceği tarihe sayılı günler kaldığını anımsatarak, iç ve dış düşmanlar karşısında ülkeye sahip çıkmak için "Evet" diyen vatandaşlara teşekkür etti.



FETÖ ve diğer terör örgütleri ile yandaşlarının, Türkiye'ye karşı yekvücut olduklarını vurgulayan Süleymanoğlu, şunları kaydetti:



"Bizler, her türlü geriletmeci ve durdurmacı müdahaleye karşı bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderlerimizle sonuna kadar yürümek için 'evet' diyoruz. Şimdi, onların bıraktığı sancağı bizler devralacağız. Davamız için doğrulacağız, evrileceğiz, devrileceğiz ama eğrilmeyeceğiz. Zafer için emek vereceğiz, kulak vereceğiz ve 'evet' diyeceğiz."



Batman'daki yürüyüş hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.



-Şırnak



Şırnak'ta TÜGVA tarafından "Türkiye için evet " yürüyüşü düzenlendi.



Cizre Caddesi'nde bir araya gelen vakıf üyeleri, "Dik dur eğilme Şırnak gençliği seninle", "Kahrolsun PKK ", "Şırnak reisinin arkasında" sloganlarıyla Yeni Mahalle Karayolları Kavşağı'na kadar yürüdü.



TÜGVA İl Temsilcisi Fırat Som, yaptığı açıklamada, Türkiye'yi askeri darbelerle yıkmak isteyen ülkelerin oyununun 15 Temmuz'da Recep Tayyip Erdoğan tarafından bozulduğunu söyledi.



Som, şunları kaydetti:



"Ülkemizin kaderini bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderleri asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak ve öz vatanımızda parya olmamak için 'evet' diyoruz."



Konuşmanın ardından gençler müzik eşliğinde halay çekti.



-Siirt



TÜGVA Siirt İl Temsilciliği üyeleri, Siirt Üniversitesi Merkez Kampüsü önünde toplandı.



Ellerinde, "Türkiye için evet", "Askeri vesayetin bitmesi için evet", "Gençlerin geleceği için evet", "Şimdi seçenlerin hepsi seçilebilecek", "Biz mutlu günlerde evet deriz" yazılı döviz ve pankart taşıyan gençler, tekbir getirip, slogan attı.



TÜGVA üyesi Ahmet Asut, "Bizler her türlü gerici ve durdurmacı müdahaleye karşı, bu ülkenin gerçek sahiplerinin arasından çıkacak milli liderimizle sonuna kadar yürümek için 'evet' diyoruz." dedi.



-Elazığ



Elazığ'da, TÜGVA tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Türkiye için evet" yürüyüşü gerçekleştirildi.



Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen vakıf üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar, Elazığ Belediyesi Mehteran ekibi eşliğinde ellerinde dövizler ve Türk bayraklarıyla Gazi Caddesi'nden Elazığ Öğretmenevi önüne kadar yürüdü.



TÜGVA Elazığ İl Temsilcisi Mustafa Şerifoğulları, dışta bütün kılıçlarını kuşanmış, aziz millete ve çizilmiş sınırlara hapsolmuş dünyanın tüm mazlumlarına hamilik yapan devlete karşı haçlı mücadelesi verildiğini söyledi.



15 Temmuz'da dış düşmanlarla birlik olup, Türk halkını kendi tankı ve tüfeğiyle vurmaya cüret eden FETÖ ve bunların 30 senedir yardakçılığını yapan PKK'nın birleşerek "Hayırda hayır vardır" dediklerini kaydeden Şerifoğulları, hayrın ve şerrin yalnızca Allah'tan geldiğine inanarak, ezilmiş, sömürgeleştirilmiş tüm coğrafyaların ümidi olan liderlerini çıktığı yolda yalnız bırakmamak için "Evet" dediklerini belirtti.



Şerifoğulları, "Zafer için emek vereceğiz, kulak vereceğiz ve evet diyeceğiz." dedi.



Yürüyüşe, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Ejder Açıkkapı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve MHP İl Başkanı Oğuzhan Demir de katıldı.



-Bingöl



Bingöl'de de "Türkiye için evet" yürüyüşü gerçekleştirildi.



İnönü Mahallesi Polisevi kavşağında bir araya gelen TÜGVA üyeleri, ellerinde dövizler ve Türk bayraklarıyla Eğitim Caddesi'nden başlayarak, Genç Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.



TÜGVA Bingöl İl Temsilcisi Suat Çiçin, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kaderini, bir daha halkına saldıran, devlet kurumlarını işgal eden, gençleri ve liderlerini asan, hapseden ve şehit eden vatan hainlerine bırakmamak için "Evet" diyeceklerini belirtti.



Yürüyüşe, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı ve Lise Koordinatörü Kemal Bilal Aydın da katıldı.