Azerbaycan mayına dayanıklı askeri araç üretti

Zırhlı araç Azerbaycanlı mühendisler tarafından tasarlandı.

Azerbaycan, "Tufan" ismi verilen, mayına dayanıklı zırhlı askeri araç üretti.



Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamada, Tufan zırhlı aracının tamamının Azerbaycanlı mühendisler tarafından geliştirildiği bildirildi.



STANAG-4569 balistik koruma standartında olan, 7,3 metre uzunluğundaki, 12,3 ton ağırlığındaki Tufan, 3 ton yük ve 10 asker taşıyabiliyor.



Saatte azami 85 kilometre hız yapan Tufan, 65 santimetrelik çukurları ve 1,2 metre derinliğindeki suları rahatlıkla geçebilecek şekilde tasarlandı.



Özel homojen çelikten gövdeye sahip Tufan, mayın ve diğer patlamalara dayanıklı olarak üretildi. Tufan'a gerek duyulduğu takdirde yüksek kalibreli makineli tüfek, tanksavar füzesi veya top monte edilebilecek.