"Tudor'un seçimine saygı duyuyorum"

Galatasaray Kulübü ile sözleşmesi karşılıklı feshedilen Sneijder, İstanbul'dan ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu.

Wesley Sneijder, sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla ülkesine gitti.



Havalimanında yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamada bulunan Sneijder, sarı-kırmızılı takımdan ayrıldığı için üzgün olduğunu söyledi.



Galatasaray'da güzel günler yaşadığını ve kendisine destek verenleri özleyeceğini belirten Wesley Sneijder, "Üzgünüm, böyle ayrılmak hoş değildi. Bu tür ayrılıklar her zaman olabilir. Henüz bir kulüple anlaşmadım, kaliteme güveniyorum. Buradaki sayfa kapandı." dedi.



"TUDOR BİR SEÇİM YAPTI"

Ayrılığın nedeniyle ilgili soruyu yanıtlayan Sneijder, "Igor Tudor bir seçim yaptı, benimle çalışmak istemedi. Buna saygı duyuyorum. Bazı teknik direktörler sizinle çalışmak istemezse o iş biter." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da giydiği 10 numaralı formanın yeni transfer Younes Belhanda'ya verilmesinin hatırlatılması üzerine Sneijder, "Bu, hocanın tercihiydi. Bu işin bir parçası." değerlendirmesinde bulundu.



Kendisine büyük destek veren sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Sneijder, sözlerini şöyle tamamladı:



"İlk günden itibaren bana büyük destek verdiler. Çok güzel anlar yaşadım, taraftarlara teşekkür ediyorum. Onları çok seviyorum. Taraftarlar dünyanın en iyisi, onlarla gurur duyuyorum. Bazı sorunlar yaşadık ama güzel şekilde gidiyorum. Arkadaşlarımı geride bıraktığım için üzgünüm."