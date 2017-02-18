Tudor'un enerjisi G.Saray'a yetmedi

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

23. dakikada Yasin Öztekin'in pasında, sağdan ceza alanı son çizgisine inen Josue, topu Podolski'ye doğru çıkardı. Bu futbolcu da sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



29. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza alanı sağ çaprazından uzak mesafeden şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.



35. dakikada ceza alanı sol çaprazında Linnes'in aşırtma vuruşunda, kaleci Diallo'yu geçen top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



58. dakikada ceza alanına doğru hareketlenen Rodrigues'in sert şutunda, top üsten auta gitti.



59. dakikada Recep Niyaz'ın pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Janster'in şutunda, kaleci Muslera sağ tarafına doğru gelen topu yatarak kontrol etti.



74. dakikada Rodrigues'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Tolga Ciğerci'nin şutunda, kaleci Diallo yatarak tehlikeyi önledi.



75. dakikada Çaykur Rizespor, eşitliği sağladı. Ceza alanının hafif sol çaprazından kazanılan serbest atışta, Özgür Çek meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın sağından filelere gönderdi: 1-1.



84. dakikada sağ çaprazda Özgür Çek'ten sıyrılarak ceza alanına giren Yasin Öztekin'in şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.



90+1. dakikada Semih Kaya'nın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Yasin Öztekin'in kafa vuruşunda, yerden seken top direğin yanından auta gitti.



90+3. dakikada Recep Niyaz'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Dhurgham İsmail'in şutunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.



Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken



Çaykur Rizespor: Diallo, Mehmet Akyüz (Dk. 62 Nosa Igiebor), Oboabona, Ümit Kurt (Dk. 43 Yakoubi), Özgür Çek, Petrucci, Recep Niyaz, Dhurgham İsmail, Ahmet İlhan Özek, Janster (Dk. 71 Tuszynski), Edomwonyi



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Chedjou, Semih Kaya, Linnes (Dk. 72 Ahmet Çalık), De Jong, Selçuk İnan (Dk. 78 Sinan Gümüş), Rodrigues, Yasin Öztekin, Josue (Dk. 60 Tolga Ciğerci), Podolski



Goller: Dk. 23 Podolski (Galatasaray) Dk. 75 Özgür Çek (Çaykur Rizespor)



Sarı kart: Dk. 13 Podolski (Galatasaray)