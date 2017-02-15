Tudor imzayı attı idmana çıktı!

Galatasaray Kulübü, futbol takımının teknik direktörlüğü için Kardemir Karabükspor'dan ayrılan Hırvat çalıştırıcı Igor Tudor'la 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını borsaya bildirdi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a bildirilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Tudor'la 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.



Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink'le yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, Tudor'a bu sezonun geri kalanı için 400 bin avro garanti ücret ödeyecek. Hırvat teknik adam, gelecek sezon için 1 milyon avro garanti ücret alacak.



Açıklamada, sarı-kırmızılı takımın her bir sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından doğrudan katılım hakkı kazanması durumunda Tudor'a 200 bin avro verileceği ifade edildi. Tudor'a, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turuna katılım hakkı elde etmesi durumunda 100 bin avro, Türkiye Kupası kazanıldığı takdirde ise 50 bin avro prim ödeneceği kaydedildi.



Galatasaray Kulübü ayrıca, Tudor'un eski takımı Kardemir Karabükspor'a 150 bin avro sözleşme fesih bedeli ödeyeceğini duyurdu.

TUDOR GALATASARAY ANTRENMANINDA



Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, takımıyla ilk antrenmanına çıktı.



Kardemir Karabükspor'la yollarını ayıran ve Galatasaray'la 1,5 yıllık anlaşmaya varan Tudor, antrenmanda takımının başında yer aldı.



Bu arada Tudor'un Galatasaray'daki yardımcıları da belli oldu.



Hollandalı çalıştırıcı Jan Olde Riekerink döneminde de sarı-kırmızılı takımın antrenörlüğünü üstlenen Ayhan Akman'la yola devam edileceği öğrenildi.



Tudor'un teknik ekibinde ayrıca, Kardemir Karabükspor'da birlikte görev yaptığı Hari Vukas, Sandro Tomic ve Toni Modric'in de yer alacağı kaydedildi.