Galatasaray 8 maçtır derbi kazanamıyor
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, düşüşünü sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbi karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray, düşüşünü sürdürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'ın 47. dakikada Talisca'nın ayağından bulduğu golle maçı 1-0 kaybederken, ligde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı.
Ligin 19. haftasında Kayserispor'a evinde 2-1 yenilen Galatasaray, 20. haftada Çaykur Rizespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Türk Telekom Arena'da bu kez Beşiktaş'a mağlup olmaktan kurtulamadı.
Sahasındaki son 2 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, son 3 karşılaşmada 8 puan yitirdi.
ŞAMPİYONLUK HAYALLERİ YARA ALDI
Galatasaray, derbi maçında mağlup olduğu lider Beşiktaş'ın 10 puan gerisine düşerek şampiyonluk şansını zora soktu.
Kazanması halinde farkı 4'e indirip, yeniden ümitlenecek olan sarı-kırmızılılar, 22. hafta sonunda 40 puanda kaldı ve rakibinin puanını 50'ye çıkarmasını önleyemedi.
DERBİLERDE GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇA ÇIKTI
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş'a yenilerek derbi maçlardaki galibiyet hasretini 8 maça çıkardı.
TUDOR DA ÇARE OLAMADI
Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Igor Tudor, kötü gidişi önleyemedi.