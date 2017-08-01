Tudor, Başakşehir'in rakibine akıl verdi

Club Brugge Teknik Direktörü Leko, "Igor Tudor, en iyi arkadaşlarımdan biri. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Buraya gelmeden önce bana bilgi, akıl ve oynayacağım şekli verdi. Başakşehir'i de tanıttı" dedi.

Club Brugge Teknik Direktörü Ivan Leko, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın konuk olacakları Medipol Başakşehir hakkında Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'dan bilgi aldığını söyledi.



3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Leko'nun yanı sıra futbolcu Lior Refaelov katıldı.



Galatasaray'ı çalıştıran vatandaşı Igor Tudor'un eski arkadaşı olduğuna değinen Leko, "Tudor, en iyi arkadaşlarımdan biri. Her şeyimizi paylaşıyoruz. Buraya gelmeden önce bana bilgi, akıl ve oynayacağım şekli verdi. Başakşehir'i de tanıttı. Bu normal ve arkadaşlar arasında olur." diye konuştu.



Tudor'u başarılı gördüğünü anlatan Hırvat teknik adam, "Kendisini iyi bir antrenör olarak görüyorum ama Türkiye'de antrenör olmak zor. Kendisini başarılı görüyorum ama ortam nasıl, hangi takımla ve kimlerle çalışıyor, dışarıdan görmek çok zor." ifadelerini kullandı.



Medipol Başakşehir karşısına kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Leko, şöyle devam etti:



"İlk maçta da Başakşehir'i iyi analiz etmiştik ama 2-0 öne geçtikten sonra bazı dikkatsizliklerle geri düştük. Sonra da 3-3'ü yakaladık. Takımda bazı değişiklikler yaptım. Yarın bildiğimiz oyunu oynayacağız ve buradan başarılı şekilde çıkmaya çalışacağız."



"BU MAÇA GÜVENLİ GELDİK"



Leko, Belçika Ligi'nin ilk haftasında Lokeren'i 4-0 yendiklerini hatırlatarak, "Bu maça güvenli geldik. Avrupa maçları her zaman önemlidir. Farklı hazırlanmanız gerekir. Moralimiz iyi ve iyi sonuç almayı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Savunmayı ve hücumu iyi yapmaları gerektiğini aktaran 39 yaşındaki teknik adam, "Tamamen savunmaya çekilecek halimiz yok. Hücumu da düşünüyoruz. Mecbur gol atmak zorundayız. Önce kendimizi sağlama alıp, bilinçli hücum yapmamız lazım. Tamamen defansa çekilmek zorunda değiliz. Savunmayı da hücumu da iyi yapmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.



RAFAELOV: "3-3'LÜK SKORU ÇEVİRMEMİZ LAZIM"



İsrailli forvet oyuncusu Lior Refaelov, kendilerini hazır hissettiklerini belirterek, "Ligde Lokeren'i 4-0 yendik. Maç kazandığın zaman daha iyi hissediyorsunuz. Moralimiz yerinde. Yarınki maça odaklandık." dedi.



Medipol Başakşehir müsabakasının zorlu olacağına değinen 31 yaşındaki futbolcu, "Zor bir maç olacak. 3-3'lük skoru çevirmemiz lazım. Geçen maçta öne geçmemize rağmen geri düştük ve maç berabere bitti. Avrupa maçları, zorlu geçiyor. Tek maç üzerinden bakmamamız lazım. Geçen maça göre daha iyi olmamız ve hatalarımızı telafi etmemiz gerekiyor." yorumunu yaptı.



2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 3-1 yendikleri müsabakanın hatırlatılması üzerine Refaelov, "O zaman çok muhteşem bir hava vardı. Stadı yaklaşık 70 bin kişi doldurmuştu. O özel duyguyu anlatmak zor. Yarın tekrar aynı duyguyu yaşamak istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.