Tudor 7.5 milyon TL'lik dava açtı

Tudor 7.5 milyon TL'lik dava açtı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Igor Tudor'un 7.5 milyon TL'lik alacak davası açtığını açıkladı. Cengiz ayrıca, mayıs ayında yapılacak genel kurulda yeniden başkan adayı olacağını duyurdu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sportif AŞ Başkanvekili Abdurrahim Albayrak'ın düzenlediği ve teknik ekip ile basın mensuplarının katıldığı yemekte, önemli açıklamalarda bulundu.



Cengiz, teknik direktör Igor Tudor'un, kendilerine 7.5 milyon TL'lik alacak davası açtığını açıklarken, mayıs ayında gerçekleştirilecek genel kurulda aday olacağını duyurdu.



Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:



UEFA'nın 'Yellow Friday' etkinliğinden haberi var. Loca satışlarımız da 17 milyon lirayı aştı. UEFA şeffaflık istiyor. Galatasaray'a yada herhangi bir kulübe ceza vermek istemiyor. Aksine yaşatmak istiyor. UEFA bize son dönemin en iyi savunmasını yaptığımızı söyledi. Bunu biz kendimiz söylemedik. Yönetimin ibra edilmesi ya da edilmemesi UEFA'yı etkilemez.



Tudor'un gelişi gibi gidişi de doğru olmadı. Böyle olmamasını isterdik. Yardımcılarının da alacaklarıyla beraber Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik bir alacak davası açtı.