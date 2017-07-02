TÜBİTAK'tan Gaziantep'e fıstık işleme tesisi

Tiryakioğlu, "Binbir zahmetle yetiştirdiğimiz Antep fıstığını işleme noktasında bazı teknolojik eksikliklerimiz mevcut. Bu nedenle TÜBİTAK ve borsamız iş birliğiyle 2 milyon avroluk bütçeyle Gaziantep’te fıstık işleme tesisi kuruyoruz." dedi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, kente TÜBİTAK ile ortaklaşa fıstık işleme tesisi kurulacağını bildirdi.



Tiryakioğlu, borsa salonunda makarna üreticisi meslek grubu üyelerine yönelik düzenlenen istişare toplantısında, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.



Borsanın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından aldığı yetki ile 2015 yılında ELÜS Platformu için teknolojik altyapısını oluşturarak hizmet vermeye başladığını anımsatan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin farklı şehirlerinde kurulu 12 lisanslı depo ile karşılıklı sözleşme imzaladık. Şubelerle birlikte anlaşma yaptığımız lisanslı depo sayısı 16'ya ulaştı. 2016 yılının son 4 ayı içerisinde platformumuzda 150 bin ton buğday ve mısır, elektronik ortamda işlem gördü. Bu rakam bu sene haziran ayı itibarıyla 121 bin ton seviyelerinde. Yeni hasat sezonun da başlamasıyla yıl sonuna kadar ELÜS Platformu'nda 2017 yılı içerisinde 1 milyon ton ürünün işlem görmesini hedefliyoruz. Amacımız, ülkemizde elektronik ortamda en fazla işlem gören borsa olmak. Bu bağlamda Türkiye’nin neresinde olursa olsun yetkili lisanslı depolarla sözleşme imzalamaya devam ediyoruz."



TÜBİTAK İLE FISTIK İŞLEME TESİSİ KURULACAK



GTB’nin vizyon projelerinden biri olan Hububat Emtia Merkezi için de artık sona gelindiğini belirten Tiryakioğlu, "855 bin metrekare alan üzerinde kurulacak olan emtia merkezi sadece şehrimizi için değil, tüm bölge için bir cazibe merkezi olacak. Gıda sektörünü yakından ilgilendiren bu merkezde 300 bin ton kapasiteli lisanslı depoların yanı sıra elektronik satış salonları, akredite laboratuvarlar ve üyelerimizin kullanımlarına yönelik ofisler yer alacak." açıklamasında bulundu.



Antep fıstığını işlemek için de TÜBİTAK ile pilot tesis kuracaklarını anlatan Tiryakioğlu, şöyle devam etti:



"Büyük emeklerle ve binbir zahmetle yetiştirdiğimiz Antep fıstığını işleme noktasında bazı teknolojik eksikliklerimiz mevcut. Bu nedenle TÜBİTAK ve borsamız iş birliğiyle ve 2 milyon avroluk bütçeyle Gaziantep’te fıstık işleme tesisi kuruyoruz. TÜBİTAK ile temmuz ayı içerisinde resmi sözleşmeyi imzalayacağız. Kurulacak tesisin yeri ve binası borsamız tarafından tahsis edilecek. Borsa olarak coğrafi işaretli ürünler için de çalışmaları sürdürüyoruz. Antep bulguru, Antep firiği, Antep tırnaklı pidesi ve Antep peyniri gibi Gaziantep’e özgü 16 farklı ürünün coğrafi işaretini almak için çalışma yapıyoruz."