TT Arena'da gol yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray-Akhisar Belediyespor maçını sarı-kırmızılar 6-0 kazandı.

1. dakikada Sneijder'in ara pasına hareketlenen Bruma sol çaprazdan dar açısına rağmen kaleye vurdu. Kaleci Fatih Öztürk'ü aşan topu Ömer Bayram kornere gönderdi.



9. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kazanılan köşe vuruşunu Selçuk İnan'la paslaşarak kullanan Sneijder'in arka direğe ortaladığı topa iyi yükselen Semih Kaya'nın kafa vuruşunda top filelere gitti ve sarı-kırmızılı ekip skoru 1-0 yaptı.



25. dakikada Bruma, Galatasaray'ın ikinci golünü attı. Orta sahanın sağ tarafında topla buluşarak hızla Akhisar Belediyespor ceza sahasına hareketlenen Bruma, ceza yayı üzerinde Podolski ile paslaşarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelere gönderdi: 2-0



33. dakikada Galatasaray skoru 3-0 yaptı. Ceza sahası önünde Sneijder'in topuk pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Podolski'nin şutu kaleci Fatih Öztürk'ten sekti. Yasin Öztekin önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 3-0



37. dakikada Ömer Bayram'ın soldan yaptığı ortaya Vaz Te kafayla vurdu ancak Portekizli oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'nın kontrolünde az farkla üstten dışarı çıktı.



41. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bruma, rakiplerinden sıyrılarak meşin yuvarlağı uzak kale direğine gönderdi ve skoru 4-0 yaptı.

70. dakikada Sneijder'in aşırtma pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bruma'nın vuruşundan önce Akhisar Belediyespo savunması topa müdahale ederek gole izin vermedi.



72. dakikada Sneijder'in uzun pasında soldan ceza sahasına giren Bruma, önünü açıp sert vurdu ancak top yandan dışarı çıktı.



75. dakikada Podolski'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Bruma'nın arka direğe yaptığı ortada Rodrigues'in şutunu kaleci Fatih Öztürk kurtardı.



77. dakikada kaleci Fatih Öztürk'ün ceza sahası içinde Rodrigues'e yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 79. dakikada topun başına geçen Selçuk İnan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0



87. dakikada Sinan Gümüş, Galatasaray'ın 6. golünü attı. Sneijder'in uzun pasında ceza sahasına giren Sinan Gümüş bekletmeden vurdu ve kaleci Fatih Öztürk'ü mağlup etti: 6-0

Stat: Türk Telekom Arena



Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Ekrem Kan



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, Josue, Yasin Öztekin (Dk. 71 Rodrigues), Sneijder, Bruma (Dk. 84 Sinan Gümüş), Podolski (Dk. 78 Eren Derdiyok)



Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Adu (Dk. 46 Aykut Çeviker), Sissoko, Olcan Adın (Dk. 76 Muğdat Çelik), Hasan Ali Adıgüzel (Dk. 46 Onur Ayık), Özer Hurmacı, Vaz Te



Goller: Dk. 9 Semih Kaya, Dk. 25 ve 41 Bruma, Dk. 33 Yasin Öztekin, Dk. 79 Selçuk İnan (Penaltıdan), Dk. 87 Sinan Gümüş (Galatasaray)



Sarı kart: Dk. 44 Adu, Dk. 68 Aykut Çeviker, Dk. 86 Ömer Bayram (Akhisar Belediyespor)