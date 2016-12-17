"TSK'yı tüm gücümüzle destekliyoruz"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, "Teröre karşı mücadelede daima kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve TSK'yi tüm gücümüzle destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hasanov, Kayseri Komando Tugay Komutanlığından izne çıkan er ve erbaşları taşıyan araca yapılan bombalı saldırıda şehit düşen askerler için Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a taziye mesajı gönderdi.



Azerbaycan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan mesajında Hasanov, terör saldırısında asker ve sivillerin şehit olmasından son derece üzdüğünü belirtti.



Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziye, yaralılara şifa dileklerinde bulunan Hasanov, şunları kaydetti:



"Bu dehşetli olay bizi çok öfkelendirdi. Terörü şiddetle kınıyoruz. Teröre karşı mücadelede daima kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yanındayız ve TSK'yi tüm gücümüzle destekliyoruz."

Kaynak: AA