TSK'ya 529 zırhlı araç takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerinin operasyonel kabiliyetlerinin arttırılması amacıyla BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'den (BMC) 529 taktik tekerlekli araç alınacak.

Savunma Sanayii Müsteşarlığından (SSM) yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadele harekatının yoğun olarak sürdürüldüğü bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinin operasyonel kabiliyetlerini arttırmak maksadıyla Müsteşarlık tarafından 529 taktik tekerlekli araç alımı planlandığına dikkat çekildi.



Bu kapsamda Taktik Tekerlekli Araçlar-2 (TTA-2) Projesi için, yurt içi geliştirme proje modeli ile ilerlenmesinin kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, TTA-2 Projesinin ana yüklenici firması olarak BMC ile ortak çalışma yürütülmesi hususunda mutabakat sağlandığı bildirildi.



Tamamlanan müzakerelerin ardından, SSM'de gerçekleştirilen bir tören ile TTA-2 Projesi Sözleşmesinin imzalandığına işaret edilen açıklamada, sözleşme kapsamında tedarik edilecek geliştirilmiş yeni kirpi 4x4 mayına karşı korumalı araçların genel özellikleri şöyle sıralandı:



"Patlayıcı madde/şüpheli cisim tespit ve müdahale aracı, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve i̇mha araçları, uzaktan komutalı silah sistemi yangın söndürme sistemi, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) korunma sistemi, atış yeri hedef tespit cihazı, tam bağımsız süspansiyon sistemi ABS fren sistemi, yeni nesil ergonomik koltuklar, GPS sistemi, flaşör ve görüş sistemleri, telsiz ve i̇ç konuşma sistemi, navigasyon cihazı, redresör ve IR aydınlatma sistemi, tepe lambası ve projektörler."