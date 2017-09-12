Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'uçan kale'leri

Genelkurmay Başkanlığınca, TSK'nın envanterine giren CH-47F Chinook helikopterleri için Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı Birlik Komutanlığında basın turu düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine aldığı "uçan kale" CH-47F Chinook helikopterleriyle eğitim ve diğer uçuşlarını sürdürüyor. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin yakın zamanda önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor.



Genelkurmay Başkanlığınca, TSK'nın envanterine giren CH-47F Chinook helikopterleri için Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı Birlik Komutanlığında basın turu düzenlendi. Kara Havacılık Komutanlığından havalanan iki CH-47F Chinook helikopterleri meydan komutanlığına geldi.



Kara PiIot Yüzbaşı Levent Polat, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, CH-47F Yük Helikopteri Tedarik Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu manevra ve nakliye desteğini sağlamak için altı CH-47F Chinook yük helikopterinin tedarik edildiğini belirtti.



Söz konusu helikopterlerden üçünün 12 Temmuz 2016'da diğer üçünün ise 8 Kasım 2016'da teslim alındığını dile getiren Yüzbaşı Polat, helikopterin çift motorlu, iki rotorlu gelişmiş bir hava aracı olduğunu vurguladı. Helikopterde iki adet 4 bin 800 beygir gücünde motor bulunduğunu anlatan Polat, azami sürati saatte 315 kilometre olan helikopterin kendi yakıt depolarıyla 2 saat 15 dakika havada kalabildiğini söyledi.



Yüzbaşı Polat, helikopterlerin menzilinin yüklenebilen dahili yakıt depolarıyla bin 100 kilometreye çıkarılabildiğini belirterek, helikopterin otomatik uçuş kontrol sistemi sayesinde sıfır görüş şartlarında dahi uçuş emniyetini en üst düzeye taşıdığını bildirdi.



Helikopterin, sahip olduğu koltuk düzeniyle tam teçhizatlı 33 askeri veya sedyeyle 24 yaralıyı taşıyabilmekte kabiliyetinin olduğunu aktaran Yüzbaşı Polat, helikopterin üç yük kancasıyla yaklaşık 8 ton yükü gövde altında harici olarak nakledebildiğini belirtti.



Yüzbaşı Polat, helikopterin her türlü bölgede personel ve malzeme nakli yapabildiğini, orta genel maksat helikopterleriyle taşınamayan her türlü ağır malzeme, silah ve mühimmatı taşıyabildiğini, hava hücum ve indirme harekatlarında görev alabildiğini, ayrıca yüksek taşıma kapasitesiyle doğal afet durumlarında pek çok insanı kurtarabilecek yeteneğe sahip olduğunu anlattı.



Kara Kuvvetleri Komutanlığının gücüne güç katan helikopterlerlerin Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki pilotlar ve uçuş ekibi teknisyenleri tarafından uçurulduğunu vurgulayan Polat, "Kara Havacılık Okul Komutanlığımız dışa bağımlı olmamak maksadıyla helikopterlerin tesliminden henüz bir yıl bile geçmeden kendi öğretmenleriyle pilot ve uçuş ekibi teknisyeni kurslarını vermeye başlamıştır." ifadesini kullandı.



"GÖREVLERİMİZDE NEREDEYSE HİÇ PİSTE İNMEYİZ"



Kara havacılığın sadece pilotla yapılmadığına ve tüm mürettebatın bir vücut olmasının önemli olduğuna değinen Yüzbaşı Polat, şunları kaydetti:



"Bütün harekatlarını dağlık bölgeler ve çetin şartlarda icra eden Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde olan biz kara havacılar, görevlerimizde neredeyse hiç piste inmeyiz. Genelde iniş yaptığımız yerler engeller arasında bulunan paneller, hiçbir iniş yeri bulunmayan tepeler, yamaçlar, helikopterin sığmadığı sadece teker konularak bindirme indirme yapılan noktalardır. Tüm bu uçuşların büyük bölümünün gece görüş gözlüğüyle icra edildiğini hesaba katarsak riskin boyutunu anlamak mümkün olur. Tüm bu riskle bu boyutta bir helikopteri emniyetli şekilde uçurmak ancak ve ancak mürettebatın tek vücut olması şartıyla mümkündür. Bu sebeple yük helikopteri intibaklı personelimiz ve tüm Kara Havacılık Komutanlığı personeli devletinin malına, Mehmetçiğin ve milletinin canına zarar gelmemesi için muharebe eder gibi eğitim yapmakta ve tüm mürettebatı ve personeliyle yek vücut olarak hareket etmektedir."



HELİKOPTERLERDEN GÖSTERİ UÇUŞU



Dünyanın sayılı ordularında bulunan CH-47F helikopterinin uçuş ekibinde iki pilot, iki uçuş ekibi teknisyeni ve bir makineli tüfek nişancısı bulunuyor. Uçuş öncesi brifing yapan ekip, helikopterde uçuş öncesi kontrollerini gerçekleştirdi. Kontrollerin ardından motor çalıştıran CH-47F helikopterleri rule taksi, iki teker taksinin yanı sıra havır, yüksek havır ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



