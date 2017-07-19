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19 Temmuz 2017 10:23 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2017 10:38

TSK'nın kayıp teçhizatı FETÖ'cü SAT komandosunun evinde bulundu

İstanbul Ümraniye'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan eski SAT komandosunun evinin bodrumunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

TSK'nın kayıp teçhizatı FETÖ'cü SAT komandosunun evinde bulundu

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen ve tutuklanan Deniz Astsubay Kıdemli Çavuş Levent Ö'nün evinin bodrum katında arama yaptı.

Aramada, uzun namlulu silahlar ve tabancalar ile bunlara ait şarjörler ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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Aramanın, Levent Ö'nün son görev yaptığı askeri birlikteki sayımda eksik çıkan bazı teçhizatların, şüphelinin zimmetinde olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi.

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Etiketler: operasyonsilahümraniyeistanbulsat komandosuLevent Ö.fetömühimmat


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