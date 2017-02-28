TSK'nın hassasiyetlerini aktarması doğaldır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "TSK'nın doğrudan sorumlu olduğu bakan, başbakan ve cumhurbaşkanına hiyerarşik sırayla hassasiyetlerini aktarması doğaldır, beklenmelidir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "TSK'nın doğrudan sorumlu olduğu bakan, başbakan ve cumhurbaşkanına hiyerarşik sırayla hassasiyetlerini aktarması doğaldır, beklenmelidir. Bundan gocunmak, farklı yerlere çekmek ise anlamsızdır." dedi.



Bahçeli, "TSK'nın meşru imkan ve kanallarla savunmaya geçmesi, eleştirilere cevap verme çabası neden çok görülmektedir? Mesela, TSK'nın kıyafet yönetmeliği değiştirilip başörtüsü yasağı kaldıracaksa ki bize göre yerindedir, bununla ilgili Genelkurmayın görüşü niçin alınmaz? Evet, bizim de kafamıza takılan pek çok soru işareti vardır ama bunların konuşmanın ne yeri ne de zamanıdır." ifadelerini kullandı.