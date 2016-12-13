TSK'dan Zap'a hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınma alanları ile etrafında yer alan silah mevzileri ve koruganlardan oluşan 12 hedef vurularak imha edildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca dün 18.00-18.30 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınma alanları ile etrafında yer alan silah mevzileri ve koruganlardan oluşan 12 hedef vurularak imha edildi.
Kaynak: AA