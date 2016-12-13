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13 Aralık 2016 11:27 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2016 11:29

TSK'dan Zap'a hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınma alanları ile etrafında yer alan silah mevzileri ve koruganlardan oluşan 12 hedef vurularak imha edildi.

TSK'dan Zap'a hava harekatı

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca dün 18.00-18.30 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, PKK'lı teröristlerce kullanılan barınma alanları ile etrafında yer alan silah mevzileri ve koruganlardan oluşan 12 hedef vurularak imha edildi.


Kaynak: AA

Etiketler: kuzey ırakzaphava harekatı


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