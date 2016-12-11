TSK'dan teröre karşı kararlıklık mesajı

Genelkurmay Başkanlığı, dün gece meydana gelen hain saldırılarla ilgili mesaj yayımladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliği için yurt içi ve yurt dışında tüm teröristlerle kahramanca ve özveriyle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza, milletimizin engin sevgi ve güveninden aldığı büyük güçle, masum insanlara hiçbir zarar vermeden, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesini bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA