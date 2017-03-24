TSK: Irak'ın kuzeyinde 16 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'taki bölücü terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyi ve Hakkari kırsalına gerçekleştirilen hava harekatında, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına ait 16 hedefin imha edildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca saat 14.56 ila 19.54 arasında, Irak'ın kuzeyi Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Kandil ve Hakurk bölgeleri ile Hakkari kırsalına harekat düzenlendi.



Harekatta terör örgütü PKK mensuplarına ait 16 hedef imha edildi.