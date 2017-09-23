TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kampları vurdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, saldırı hazırlığındaki teröristler tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak ve depolar imha edildi. Van'ın Gürpınar ilçesi Faraşin Yaylası bölgesindeki hava destekli operasyonda ise iki silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerindeki PKK kamplarına yönelik dün hava harekatı düzenlendi.



Bölgede saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı teröristlerin kullandığı silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.



Harekata katılan uçaklar, daha sonra emniyetle üslerine döndü.



Van'ın Gürpınar ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda devam eden hava destekli operasyon kapsamında, dün akşam, silahlı saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, iki silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Askeri kaynaklar, hava harekatlarında sadece bölücü terör örgütüne ait unsurların hedef alındığını, sivil vatandaşların zarar görmemesi için büyük hassasiyet gösterildiğini bildirdi.