Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenledi.



Harekatta, 7 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilirken keşif ve gözetleme araçları ile tespit edilen teröristlere ait bir doçka uçaksavar silah mevzisi ve bir mühimmat deposu da imha edildi.



Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.