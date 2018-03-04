TSK'dan Flaş açıklama Afrin'de öldürülen terörist sayısı kaç oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısını 2612 olarak açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2612 oldu.

RACO BELDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri, kritik Raco beldesi dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandığını duyurdu.

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkiyatı gerçekleştirildi. Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Ülkenin farklı noktalarındaki birliklerden Zeytin Dalı Harekatı kapsamında gönderilen, aralarında obüs yüklü tırların da bulunduğu yaklaşık 40 araçlık konvoy, güvenlik önlemleri altında kent merkezine geldi.

Askerler, kentin girişinde zeytin dalları ve Türk bayraklarıyla süslenen yaklaşık 150 araçlık konvoyla karşılandı. Zaman zaman askeri araçları durdurmayı başaran vatandaşlar, Mehmetçik'in ellerini sıkarak dualar etti.

Kaynak: ntv