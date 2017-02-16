TSK'dan "Kış Tatbikatı"

Kış Tatbikatı 2017, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Kars'taki Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kış Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Ağır kış koşullarında TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin denendiği tatbikata bin 378 personel katılıyor, bin 281 değişik çapta silah kullanılıyor.



TSK'DAN 'KIŞ TATBİKATI'



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kış Tatbikatı 2017, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Kars'taki Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılıyor. Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığından unsurlar da katılıyor.



İki yılda bir gerçekleştirilen tatbikatla birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonunun artırılması amaçlanıyor. Tatbikatla birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, yaşam, giyim, ikmal ve bakım faaliyetleri gibi temel konular üzerinde eğitimlerini ve kabiliyetini geliştirme de hedefleniyor.



Tatbikat, ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini eksi 25 dereceye kadar ulaşan ağır kış şartlarında sevk ve idare etme imkanı sağlamak, gereken beka tedbirlerini almak ve uygulamak, birliklerin diğer sınıfların imkan ve kabiliyetlerini tanımalarını sağlamak, diğer kuvvet ve unsurlarla müşterek eğitimi pekiştirme amaçlanıyor. Toplam bin 378 personelin katıldığı tatbikatta 330 değişik cinste araç ve bin 281 değişik çapta silah kullanılıyor. Tatbikatın bugün yapılacak seçkin gözlemci gününe Azerbaycan ve Gürcistan temsilcileri ile 40 civarında yabancı askeri ataşenin katılması planlanıyor.



Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Fırat Kalkanı Harekatı devam ederken bu boyutta büyük bir tatbikatın eş zamanlı olarak yapılmasının Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün gücünü, caydırıcılık özelliğini, imkan ve kabiliyetlerini sergilemesi bakımından önem taşıdığı vurgulanıyor.