TSK'dan Kandil'e hava harekatı
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyinde Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerinde tespit edilen 16 hedef hava harekatıyla vuruldu.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan bölgelerine dün 19.33-20.28 saatlerinde yapılan hava harekatına ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, alınan anlık istihbarat üzerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, bölgedeki barınma yerleri, mağara ve sığınaktan oluşan 16 hedefi yok etti.
rakhilya ilalova - Bravo Askerlerimize,peslikleri temizleyip sag selamet Vatanimiza donsunler.Onlari bu sekilde patriot yetistiren anne babalarindanda Allah razi olsun.Amin.