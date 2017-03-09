TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait 6 hedef ile silah mevzileri, korugan ve barınma alanını vurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları dün 17.30-19.40 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine harekat gerçekleştirdi.



Operasyonda bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzileri, korugan ve barınma alanı ateş altına alınarak imha edildi.