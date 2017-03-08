TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzisini imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları 24.00-01.30 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine harekat düzenledi.



TERÖR ÖRGÜTÜNE HAVA HAREKATI



Harekatlar sonucu terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak ve silah mevzisi ateş altına alınarak imha edildi.



Jetler, harekatların ardından üslerine döndü.