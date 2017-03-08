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08 Mart 2017 10:31 | Son Güncelleme: 08 Mart 2017 11:05

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine gerçekleştirilen hava harekatlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzisini imha edildi.

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları 24.00-01.30 saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine harekat düzenledi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE HAVA HAREKATI

Harekatlar sonucu terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda sığınak, barınak ve silah mevzisi ateş altına alınarak imha edildi.

Jetler, harekatların ardından üslerine döndü.

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