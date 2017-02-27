TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Savaş uçakları, Avaşin-Basyan bölgesinde bölücü terör örgütüne ait mağara, sığınak ve bir Doçka silah mevzisinin de bulunduğu beş hedefi imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, alınan anlık istihbarat üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine harekat düzenlendi.



Jetler harekat sonucu mağara, sığınak ve bir Doçka silah mevzisinin de aralarında bulunduğu bölücü terör örgütüne ait beş hedefi imha etti.