TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK tarafından Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan bir sözde ana karargah ile etrafında yer alan silah mevzileri ve koruganlar imha edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki bölücü terör örgütü hedeflerini vurdu.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 20.50-21.40 saatleri arasında, keşif ve istihbarat faaliyetleri sonucunda belirlenen Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde bulunan hedeflere hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanılan bir sözde ana karargah ile etrafında yer alan silah mevzileri ve koruganlar (12 nokta, 24 atımla) tam isabetle vurularak imha edildi.



Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA