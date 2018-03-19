TSK'dan iddialara fotoğraflı cevap

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Twitter üzerinden Musul, Rakka ve Afrin'e ait harekat sonrası fotoğrafları paylaşarak bir mesaj verdi.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!" denildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezini tümüyle ele geçirmesinin ardından, güvenlik çalışmalarını sürdürüyor. TSK, Afrin ilçe merkezinin havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.

TSK, Twitter üzerinden Musul, Rakka ve Afrin'e ait harekat sonrası fotoğrafları paylaşarak bir mesaj verdi.

TSK'dan yapılan açıklamada ise "Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır!" denildi.

Kaynak: AA