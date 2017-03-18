TSK'dan dev hamle! 400 terörist çembere alındı

Son 6 ayda düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli’de de dev operasyon başlattı.

Tunceli'de merkez, Nazimiye, Ovacık, Hozat ve Pülümür ilçelerine bağlı 31 bölge, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Tunceli genelinde PKK ile birlikte kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten TKP/ML TİKKO, MLKP ve MKP HKO örgütlerine karşı başlatılan operasyonlar kapsamında Tunceli kırsal alanında barındıkları tahmin edilen 400 civarında örgüt üyesinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyonlar devam ediyor. Operasyonlar nedeniyle sivil vatandaşların zarar görmemesi için il merkezi ve Hozat, Pülümür, Ovacık ve Nazimiye olmak üzere 4 ilçedeki toplam 31 bölgede 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.



15 GÜN BOYUNCA SÜRECEK



Tunceli Valiliği'nden, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli İli; Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 17 Mart 2017- 31 Mart 2017 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir” denildi.



SIĞINAKTA PKK BOMBASI



Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen terör operasyonlarında patlayıcı yapımında kullanılan 15 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda mühimmat ile 3 el bombası ele geçirildi. Genelkurmay Başkanlığı, önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, Ovacık'ta arazi aramasında bulunun el yapımı patlayıcı imha edildi, iki sığınak ve bir mağarada 15 kilogram amonyum nitrat, 147 kalaşnikof fişeği ile 4 şarjörü, 131 M-16 fişeği, 27 tabanca fişeği, 3 el bombası ele geçirildi.

Kaynak: Yenişafak