TSK’dan büyük darbe! Arkalarına bakmadan kaçıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine büyük darbe vurdu.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin bölgesinde artan bir tempoda operasyonlara devam ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son günlerde bölgede yerleşim yerlerinin teker teker ele geçirilmesi ile büyük bir moral çöküntüye giren PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri verdikleri ağır kayıpların yanı sıra önemli oranda toprak da kaybetti.

TSK ve ÖSO ilerledikçe kaçmaya başlayan terör örgütlerinin yaşadığı panik ele geçirilen silah depoları da gün yüzüne çıktı. Teröristler, içinde çok sayıda silah ve binlerce hafif silah mühimmatı ile patlayıcı barındıran silah deposunu arkalarına bakmadan kaçarak TSK ve ÖSO’ya bıraktılar.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3089 terörist etkisiz hale getirilirken, Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 48. gün. TSK ve ÖSO birliklerinin ilerleyişi tüm hızıyla sürüyor.

Afrin Harekatı'nda 3089 terörist etkisiz hale getirildi. Raco beldesinde hakimiyet sağlanmasının ardından operasyonlar Cinderes beldesinde yoğunlaşmıştı.

CİNDERES KONTROL ALTINA ALINDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığını bildirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla sürdürülüyor.

TSK'dan yapılan açıklamada, hareket kapsamında Cinderes'in kontrol altına alındığı açıklandı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, teröristlerle yoğun sokak çatışmaları neticesinde Afrin'in güneybatısındaki Cinderes belde merkezini ele geçirdi.

Kaçmaya çalışan teröristler TSK'ya ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) hedef alındı.

Teröristlerle çatışmalar yer yer devam ederken, kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

AA, önceki gün Cinderes belde merkezini havadan görüntülemişti. Belde merkezinin büyük ölçüde boşaltılmış olduğu dikkati çekmişti. PYD/PKK'nın belde sakinlerini canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin merkeze göç ettirdiğini öğrenilmişti.

Afrin, bir ilçe merkezi ile Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

Kaynak: AA