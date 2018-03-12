TSK'dan açıklama geldi: Yapılan Afrin harekatında 3347 terörist öldürüldü

Afrin Harekatı'nda bugün 52. güne girildi. Son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK ve ÖSO dün tam 18 bölgeyi teröristlerden temizledi.

Afrin'e Zeyin Dalı Harekatı'nda bugün 52. güne girildi. Afrin'e 1.5 kilometrelik bir mesafe kaldı. Dün stratejik önemi olan Bableit Hava Üssü de terör örgütünden temizlendi.

3347 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3347 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SÖZDE ÖZEL KUVVETLERE AİT ÜS KISA BİR ÇATIŞMA İLE ELE GEÇİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü YPG/PKK'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi.

AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerlemeye devam ederken, ilçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen askeri üs, teröristlerden temizlendi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinin çevresindeki en önemli askeri noktalarından birisi olan ve örgütün sözde özel kuvvetleri (HAT) tarafından kullanılan noktanın kısa bir çatışmanın ardından alınmasıyla teröristlere ağır darbe indirildi.

Ele geçirilen üste, yer altına inen tünel girişleri ile tepenin içindeki büyük bir mağaraya park edilmiş çok sayıda araç bulundu.

Mağarada ayrıca çok sayıda askeri mühimmata rastlandı."135. Alay" üssü, daha önce Beşşar Esed rejimi tarafından kullanılıyordu. Rejimin bölgeden çekilmesiyle üs, örgütün en önemli askeri noktalarından biri haline gelmişti.

ABD'nin Fırat Nehri batısındaki HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim verdiği biliniyor.Diğer taraftan, TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği YPG/PKK'ya ait askeri noktalarda karaborsa ve kaçakçılığa konu malzemeler bulunmaya devam ediyor.

Son olarak Merani bölgesinde teröristlere ait bir binada yapılan aramalarda askeri malzemelerin yanı sıra koliler dolusu kaçak sigara ve karaborsada satılmak üzere bekletilen gıda maddeleri ele geçirildi.