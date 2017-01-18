TSK'da Bylock kullanan 243 personele gözaltı kararı çıkartıldı

FETÖ soruşturması kapsamında şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 54 ilde 243 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde elde edilen yeni deliller üzerine 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı verildi.



Karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize, Güvenlik ve Mali suçlarla mücadele ile asayiş şube müdürlüğü ekiplerince, 54 ilde operasyon düzenlendi.



Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı, arama yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ile iletişim ve bilişim malzemeleri ele geçirildi.