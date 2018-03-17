TSK o haberi yalanladı. Avrupa basınından çirkin yalan
Avrupa basını gece yarısı yaptığı yalan haberlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin kayıp vermeyi göze alarak sivil vatandaşların can güvenliğini önemseyen operasyonuna çamur atmaya çalışıyor.
Fransız haber ajansı AFP'nin Türk savaş uçaklarının Afrin'de bir hastaneyi vurduğu yönündeki haberinin üzerine TSK'dan açıklama geldi.
TSK'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: ajanslar